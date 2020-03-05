الكويت توقف قراراً يطالب المسافرين بتقديم شهادات بخلوهم من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغى مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس العمل بتعميم صدر أول أمس الثلاثاء بشأن فرض إجراءات فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول .

وأضاف المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس "نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم؛ لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بهذا التعميم".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء أول مريض كورونا في البلاد (34 عاما) .

وسجلت الوزارة إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح عدد الإصابات 58، جميعهم قادمون من إيران.

وقالت بثينة المضف، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "تم نقل الحالتين إلى المستشفى، وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأنهما حالتان من خارج البلاد، وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي".

ونفت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وجود أي إصابات بين أبناء الجالية المصرية في الكويت.