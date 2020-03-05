طائرات أمريكية تلاحق 3 قادةلـ«القاعدة» في اليمن

المصدر: عدن - البيان



كثّفت طائرات الاستطلاع الأميركية، تحليقها في الأجواء اليمنية، لملاحقة القادة الجدد لتنظيم القاعدة في اليمن، وألقت منشورات تحض السكان على الإبلاغ عنهم، والحصول على مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار.



وقال سكان في محافظتي مأرب والبيضاء، إنّ طائرات أميركية بدون طيار، كثفت تحليقها في أجواء المناطق التي يتحرك فيها عناصر القاعدة، وبصورة أكثر مما كان عليه في الأيام التي سبقت مقتل زعيم تنظيم القاعدة، قاسم الريمي، وأحد كبار مساعديه، وأنّ طائرات أخرى، ألقت كمية من المنشورات على مناطق محددة في المحافظتين، تطالب السكان بالإبلاغ عن قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.



وتحتوي المنشورات على أسماء وصور القادة في التنظيم المطلوبين، وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، وأرقام آمنة لإيصال المعلومات، كما عرضت مكافأة مالية تصل إلى ستة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليهم.



واحتوت المنشورات على عبارات: «تخلص من فوضى القاعدة، أمّن مستقبلك، قدّم معلومات، لا تسمح للقاعدة بتعريض إخوانك للخطر، احمِ نفسك وعائلتك وقبيلتك، القاعدة لا تستطيع حماية قادتها، فكيف ستستطيع حمايتك؟».