السعودية تعلن عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني



أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران بحسب صحيفة الرياض.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع أن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورا بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت الصحة أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.