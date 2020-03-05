اللجنة الوزارية العربية تدين التدخّل الإيراني في المنطقة

المصدر: القاهرة - وكالات

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مستنكرة في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، في ختام اجتماعها الثالث عشر برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة وزراء خارجية مصر، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي.

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية. كما أدانت الأعمال التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإيرانية والأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المنطقة.

وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - طنب الصغرى - وأبوموسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبوموسى يوم 30 يناير 2019.