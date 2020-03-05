الإمارات تعيد تأهيل قاعة «الجامعة»

المصدر: القاهرة - وام

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتها في تحديث قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجامعة العربية على نفقتها الخاصة.

وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة: «أود توجيه كلمة شكر إلى الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشكر إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ما قدماه من مساهمة قيمة وكريمة في تحديث هذه القاعة العتيدة وتطويرها بالشكل الرائع الذي تبدو عليه اليوم».

وأضاف: «فكل الشكر لكم إخوتنا الأعزاء.. وهذا عهدنا بكم دوماً».

ووجه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، شكره وتقديره للمشاركين في إعادة تأهيل القاعة الكبرى. وفي صفحته الرسمية على موقع «تويتر» غرد معاليه: «بالغ الشكر والتقدير للفريق الهندسي بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، وإلى سفارة الدولة في القاهرة، والمهندسة ندى دبس، وإلى الفريق الهندسي بجامعة الدول العربية، على إعادة تأهيل القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية، مشروع مميز بكل تفاصيله».

في الأثناء|، التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على هامش الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم أهداف الوكالة. وشدد معاليه على محورية الدور الذي تقوم به وكالة الأنروا في فلسطين، مشيراً إلى الدعم المستمر لدولة الإمارات للأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها الوكالة.