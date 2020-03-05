الجزائر وإسبانيا: لا خلاف بيننا بشأن الحدود

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

أعلنت الجزائر وإسبانيا أمس أنه ليس هناك أي خلاف بينهما حول ترسيم حدودهما البحرية في البحر المتوسط، خلال زيارة لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزالس لايا إلى العاصمة الجزائرية.

والتقت الوزيرة الإسبانية نظيرها الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن تجري محادثات مع الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقالت غونزالس لايا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوقادوم: «أود أن أكون في غاية الوضوح بشأن الحدود البحرية التي تتفق عليها الجزائر وإسبانيا بشكل تام. ليس لدينا أي مشكلة في ترسيم الحدود البحرية». وتابعت: «من حق البلدين أن يرسما حدودهما البحرية عملاً بتشريعات الأمم المتحدة حين يكون هناك تداخل في المياه الإقليمية، ينبغي إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق».