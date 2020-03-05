العبادي يدعو لتشكيل حكومة عراقية مصغرة

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أمس، الرئيس العراقي برهم صالح إلى تكليف شخصية مستقلة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.

وطالب العبادي، في بيان، جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.

وشدد على ضرورة «تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية، على أن لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية، مهام الحكومة الأساس هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق).