السودان يكرم 28 ضابطا أعدمهم نظام الإخوان

المصدر: (الخرطوم - وكالات )

أصدر رئيس مجلس السيادة بـالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارات بترقية 28 ضابطاً أعدمهم نظام الإخوان البائد واعتبارهم «شهداء».

وقال الناطق الرسمي للجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إن قرارات البرهان تهدف إلى رد الاعتبار للضباط وعائلاتهم.

وأوضح الحسن، أن الضباط المعروفين بـ«شهداء 28 رمضان» ستتم معاملتهم كشهداء قوات مسلحة وتسوية استحقاقاتهم المالية منذ تاريخ إعدامهم عام 1990 على أن تسري معاشاتهم على نحو وصفائهم الذين سقطوا في المعارك العسكرية.

وتشمل القرارات ترقية هؤلاء الضباط وإحالتهم للتقاعد كرد اعتبار وحفظ حقوقهم المالية؛ استجابة لطلب أسرهم خلال لقائهم رئيس مجلس السيادة أخيراً.