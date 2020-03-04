واشنطن ترفع عقوباتها عن 157 مؤسسة سودانية

المصدر: أ ف ب

أعلن البنك المركزي السوداني الأربعاء أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود الى اكتوبر 2017.

وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم في بيان "تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والافراد المرتبطين بالأحداث في إقليم دارفور" الذي يشهد نزاعا منذ العام 2003.

ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الاقليم المذكور.

واوضح عبد الرحيم ان البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الاميركي عبر الخارجية السودانية.

واعلنت واشنطن في 2017 انها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة.

ولفت عبد الرحيم الى ان رفع هذه العقوبات يعني ان المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي.

ويتصل الامر خصوصا بمؤسسات مصرفية ستعفى من القيود المفروضة على التعاملات والعمليات مع الخارج.

وأعلن مسؤول في البنك المركزي مؤخرا ان العديد من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء بإصدار بطاقات ائتمان اميركية.