دول عربية تقيّد حركة السفر لاحتواء كورونا

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

قيّدت دول عربية حركة التنقل والسفر ضمن إجراءات احترازية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنها ستخضع مسافري 17 دولة إلى الفحوصات الطبية وإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد في مطاراتها.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنه في «مقدمة هذه الدول، الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأذربيجان، وباكستان، والعراق، ومصر، وغيرها من البلدان التي ظهر بها المرض». كما قررت السلطات السعودية منع دخول أي خليجي قام بزيارة دول موبوءة بالفيروس إلا بعد مضي 14 يوماً متصلة من وصوله إلى بلده.

وبسبب تفشي كورونا، أوصت السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا وفرنسا.

في الكويت، أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، لإجراء فحص طبي «شهادة - بي سي أر»، يؤكد خلوهم من كورونا قبل دخلوهم للبلاد. وذكرت أن التعميم سيطبق من 8 من الشهر الجاري.