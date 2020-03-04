سفينة إنزال روسية كبيرة تتجه إلى سوريا

المصدر: (موسكو - وكالات)

ذكرت تقارير أن سفينة الإنزال الكبيرة التابعة للبحرية الروسية «نوفوتشيركاسكا» اجتازت مضيق البوسفور، وتوجهت إلى البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سفينة الإنزال الكبيرة توجهت إلى ميناء طرطوس السوري، وأكدت أن السفينة محملة بشكل كبير. وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن هذه هي أول رحلة تقوم بها نوفوتشيركاسكا إلى سوريا هذا العام.

في الوقت نفسه، هذه هي السفينة الرابعة للبحرية الروسية التي تتجه نحو سوريا، وقبل ذلك، ذهبت الفرقاطتان «الأدميرال ماكاروف» و«الأدميرال غريغوروفيتش» و«أورسك» إلى هناك، وهما مسلّحتان بصواريخ كاليبر. وكان رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، أعلن أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.