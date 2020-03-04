انتخابات تشريعية في سوريا 13 أبريل

المصدر: (دمشق - أ ف ب)

حدّد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 13 أبريل، في استحقاق يأتي بعد تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.

وأصدر الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، مرسوماً يقضي «بتحديد يوم الاثنين الموافق في 13 أبريل 2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب»، محدداً عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الأربع عشرة في البلاد.

ويضمّ مجلس الشعب 250 مقعداً تتوزع مناصفة تقريباً بين قطاعي العمال والفلاحين (127 مقعداً) من جهة وباقي فئات الشعب (123) من جهة ثانية.

والانتخابات المرتقبة هي الثالثة منذ اندلاع النزاع في منتصف مارس 2011. وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب مجلس شعب جديد، وتستمر في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.