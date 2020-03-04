ميركل تهاتف بوتين بشأن إدلب

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

أفادت تصريحات صادرة عن الكرملين أمس بأن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحثت التوترات في محافظة إدلب السورية في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الكرملين أن الزعيمين أعربا عن أملهما في أن يسفر اللقاء بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو غداً الخميس، عن نتائج تؤدي إلى حل للصراع.

وكانت روسيا وتركيا أجرتا مفاوضات مؤخراً على مستوى وزراء الخارجية والدفاع للبحث عن مخرج للأزمة.

وحسب تصريحات الكرملين، فقد تطرقت محادثات ميركل وبوتين إلى الوضع في ليبيا أيضاً، وذكر الكرملين أن الجانبين أكدا بعد مؤتمر برلين الذي حضره بوتين، على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الليبي.