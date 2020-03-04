الحوثي ينفذ مجازر ميدانية في الجوف

المصدر: عدن - البيان

نفذت ميليشيا الحوثي إعدامات ميدانية للمدنيين في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف كما أحرقت منازل والمستشفى الرئيس في المدينة ومنعت المدنيين من المغادرة كما استهدفت شاحنة مساعدات إنسانية بالحديدة بعبوة ناسفة.

ووفق ما أكده مسؤولون محليون فإن الميليشيا نفذت إعدامات ميدانية، وداهمت قرية خربة همدان بقوة عسكرية من أجل توزيع محاضرات مؤسس الميليشيا على المساجد. وقال المسؤولون إن الميليشيا أعدمت ثلاثة يمنيين بالقرب من الدار بمدينة الحزم من أبناء قبيلة المهاشمة، كما أعدمت أحد الفلاحين وأصابت آخر في نقطة الجر بالحزم، كما أحرقت عدداً من المنازل في مدينة الحزم.

وفي سلسلة انتهاكاتها المستمرة، أقرت الميليشيا خطة مهاجمة المناطق المحررة في إطار خطتها لتصعيد المواجهات وإفشال كل جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتحظى بدعم المجتمع الدولي وبهدف إحلال السلام في اليمن.

وأقر اجتماع لحكومة الميليشيا ما أسمتها خطة مواجهة في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد، وتضمنت الخطة، مجموعة من السياسات والبرامج والخطوات العملية التي غطت أربعة محاور رئيسة تشمل العسكري والأمني والسياسي والثقافي، التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها ميدانياً بعد إقرارها من قبل ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

تفجير شاحنة

يأتي هذا بعد أن استهدفت ميليشيا الحوثي، شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في الحديدة، ما أدى إلى تضرر الشاحنة وإصابة طاقمها.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن الميليشيا الحوثية استهدفت الشاحنة المحملة بالمساعدات الإنسانية، عبر عبوة ناسفة انفجرت بها في خط الدريهمي، أثناء تحركها لإفراغ المساعدات للسكان. كما نقل عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، تأكيده، وصول إصابتين جراء الاستهداف.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أدان أهالي محافظة الحديدة العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بتفجير شاحنة إغاثة بعبوة ناسفة لإعاقة وصول المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي للمتضررين والنازحين من أبناء الحديدة.

أسلحة إيرانية

إلى ذلك،عثرت قوات الجيش اليمني، على أسلحة إيرانية بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي، في جبهة نهم شرق صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو، لنوع من الأسلحة الإيرانية التي عثر عليها بحوزة قتلى حوثيين في جبهة نهم.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، عبده مجلي، أكد استمرار تورط إيران في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى الميليشيا الحوثية في اليمن.كما أوضح في تصريح صحافي أن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التي ترسلها إيران إلى الميليشيا الحوثية تتم عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على شاطئ البحر الأحمر.