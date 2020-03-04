إقالة مدير ديوان الرئاسة الجزائرية

المصدر: (الجزائر-وكالات)

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون،أمس، الدبلوماسي نور الدين بغداد دايج في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية خلفاً لنور الدين عيادي الذي تم تعيينه في 21 ديسمبر الماضي.

ولم يوضح بيان الرئاسة الجزائرية أسباب إقالة نور الدين عيادي، واكتفى بالإشارة إلى أنه «استدعي لمهام أخرى».

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن مدير الديوان الجديد شغل منصب مدير عام بوزارة الخارجية، ثم سفيراً في عدة دول آخرها لدى اليونان.

ويعد مدير الديوان أهم منصب في الرئاسة الجزائرية، يليه منصب أمين عام الرئاسة الذي يشغله حالياً محمد الأمين مساعيد الذي كان مديراً لحملة عبدالمجيد تبون الانتخابية، وتنحصر مهمته في الجانب الإداري المتعلق بتسيير الموظفين وموازنة الرئاسة.