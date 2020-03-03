الكويت تستورد 3.6 ملايين كمامة طبية

المصدر: (الكويت - د.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وصول نحو 3.6 ملايين كمامة طبية تم استيرادها لمواجهة النقص في الأسواق المحلية، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين.وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين في البلاد قريباً.

وأوضحت أنه تم استيراد تلك الكميات بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع الكويتيتين، وتحملت «الدفاع» مسؤولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية ما سهل وصولها إلى البلاد. وأفادت بأن وزارة الصحة تولت فحص تلك الكميات والتأكد من مطابقة هذه الكمامات للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس عن 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 56 حالة، جميعها قادم من إيران.