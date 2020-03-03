إعادة فتح السفارة الليبية بدمشق اليوم

المصدر: (دمشق - د.ب.أ)

أعلنت وزارة الإعلام السورية، أن السفارة الليبية في دمشق سيعاد افتتاحها اليوم، الثلاثاء، بحضور وفد من الحكومة المؤقتة بشرقي ليبيا.

وعشية الافتتاح، بحث الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مع وفد من الحكومة الليبية المؤقتة، التطورات في سوريا وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكل أشكالها. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه «تم التأكيد على أن ما يحدث في سوريا وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، وبخاصة أنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها، وعلى رأسها نظام أردوغان (الرئيس التركي)، الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب، لتحقيق مصالح سياسية، هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل». ووفق الوكالة، بحث الجانبان تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة، والذي يشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته.