إعلامي روسي: بوتين يكره عدم التزام أردوغان

المصدر: (موسكو- وكالات)

قال المدير العام لوكالة «روسيا سيفودنيا» الإعلامية ديمتري كيسيلوف في حديثه عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس فلاديمير بوتين يكره النفاق وعدم الالتزام.

وأشار كيسيلوف إلى أن أردوغان في علاقته مع روسيا «يرتكب خطأ تلو الآخر» مع الأخذ بعين الاعتبار اعتذاره لإسقاطه الطائرة الروسية «سو-24» في 2017. وتابع: «روسيا لا تزال تتصرف بضبط نفس، تاركة فرصة لأردوغان، لكن من الواضح بأن للكرملين حدوداً من الصبر، وبالتأكيد من الأشياء التي لا تعجب بوتين هي عدم الالتزام، لكن بالنسبة له الأسوأ هو النفاق».

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كيسيلوف قوله في برنامج «فيستي نيديلي»: «يبدو أن الرئيس التركي لا يهتم بخلق أجواء مؤاتية عشية لقائه بالرئيس الروسي، بعد أن أفسد العلاقات مع أوروبا والعالم العربي، بعد تدخله في ليبيا وشنه لعمليات عسكرية ضد الجيش السوري، بعد أن تلقى من «الناتو» تعاطفاً بالكلمات فقط. لينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتي تدفعه إليها بكل سرور الولايات المتحدة من أجل الانتقام».