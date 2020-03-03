المغرب يفكك خلية موالية لـ «داعش»

المصدر: (الرباط- وكالات)

أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن، أمس، في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية بالمملكة، من تفكيك خلية إرهابية، تنشط بمدينة سيدي سليمان (شمال شرق الرباط)، وتتكون من أربعة عناصر موالين لتنظيم داعش، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 سنة.

وأوضح البيان أن هذه العملية، أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة الحجم.

وأكدت التحريات الأولية، أن زعيم هذه الخلية الذي سبق أن اعتقل سنة 2014، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية تفكيك خلية إرهابية، كانت تنشط في تجنيد وإرسال مقاتلين للالتحاق بصفوف الفصائل الإرهابية بالساحتين السورية العراقية، قام باستقطاب عناصر خليته، حيث خطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية، تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين.