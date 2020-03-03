مصر.. الحكم على 27 إرهابياً بالإعدام

المصدر: (القاهرة- وكالات)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، مع 36 شخصاً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أنصار بيت المقدس».

وبحسب وسائل إعلام مصرية، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية خالد حماد، وباهر بهاء الدين ومعتز مدحت، ضد المتهمين بارتكاب 54 جريمة.

ويأتي إصدار الحكم بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، والذي يعتبر ملزماً للمحكمة باستطلاع رأيه قبل إصدار أحكام الإعدام، لكن رأيه يظل استشارياً، بحسب القانون. وتتهم السلطات المصرية عشماوي وآخرين بالانتماء لتنظيم «المرابطون» بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية بالفرافرة (غرب) في يوليو 2014 أسفرت عن مقتل 28 عسكرياً بينهم ضابطان.

كما تتهمه بتنفيذ تفجيرات استهدفت القنصلية الإيطالية في القاهرة، ومقر الأمن الوطني في شبرا، ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.

ونسبت إليه تهماً أخرى تتضمن تأسيس وتولي قيادة جماعة «إرهابية»، والتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس الفلسطينية)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.