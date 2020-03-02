وزير الصحة العماني يعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي أن حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ تماثلتا للشفاء في السلطنة ضمن 6 حالات إصابة.

وأوضح السعيدي أنه حتى تاريخ 2 مارس الجاري يوجد2367 شخصًا تحت إجراءات الحجر الصحي، 49 شخصا منهم في الحجر المؤسسي و2318 شخصًا في الحجر المنزلي وقد قامت الوزارة بعمل دليل استرشادي شامل حول الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي، وتوفير المشورة والعناية الطبية اللازمة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

وزير الصحة العماني يعلن أن حالتين من الحالات المصابة تماثلتا للشفاء في #السلطنة من #فيروس_كورونا_المستجدّ ضمن 6 حالات إصابة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GqiMoXa93M — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 2, 2020