وزير الصحة العماني يعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلن وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي أن حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ تماثلتا للشفاء في السلطنة ضمن 6 حالات إصابة.

وأوضح السعيدي أنه حتى تاريخ 2 مارس الجاري يوجد2367 شخصًا تحت إجراءات الحجر الصحي، 49 شخصا منهم في الحجر المؤسسي و2318 شخصًا في الحجر المنزلي وقد قامت الوزارة بعمل دليل استرشادي شامل حول الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي، وتوفير المشورة والعناية الطبية اللازمة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

 

كلمات دالة:
  • وزارة الصحة،
  • سلطنة عمان ،
  • فيروس كورونا
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