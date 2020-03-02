الكويت: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين رصد عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الكويت إلى 56 حالة.

وبحسب "د ب أ" دعت بثينة المضف، وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات المساندة، إلى الالتزام بتوجيهات الوزارة وتجنب التجمعات.

وحذرت المضف من أن من يخالف الحجر المنزلي يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لكافة الحالات الخاضعة للحجر

وكانت الوزارة قد خصصت 3 خطوط ساخنة لاستقبال المكالمات للإبلاغ بالحالات المشتبه بها.