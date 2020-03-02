التفاصيل الكاملة للإصابة الثانية بفيروس كورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الحالة الثانية التي تم الكشف عنها لشخص كندي الجنسية حاملاً لفيروس كورونا يبلغ من العمر 53 سنة خبير بأحد شركات البترول قادم من كندا ترانزيت ألمانيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان وفق مصادر مسؤولة بالوزارة، إن المصاب وصل إلى مصر يوم 19 فبراير وظهرت عليه الأعراض منذ أسبوع، واشتدت عليه وتم إجراء التحاليل اللازمة له وثبتت إيجابية العينة حاملة لفيروس كورونا.



وأضافت المصادر وفقا لوسائل إعلام مصرية أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى العزل بالنجيلة ومن المقرر أن يظل في العزل لمدة 14 يوما على أن يخضع للملاحظة الدقيقة مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة حتى تمام التأكد من سلبية العينة.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

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