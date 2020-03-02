ميليشيا الحوثي تختطف الأطفال لتزج بهم في جبهات القتال

المصدر: (عدن - وكالات)

اختطفت ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، 10 أطفال من مديريتي جهران وميفعة عنس، تمهيداً لنقلهم إلى جبهات القتال، دون علم أسرهم أو مراعاة أعمارهم.

وأفادت مواقع إخبارية يمنية بأن مجموعة تابعة لميليشيا الحوثي، بقيادة أحمد لقمان (أبو الزهراء) وعبد العزيز الهمداني، اختطفت خمسة أطفال من قرية «صنعة» بمديرية جهران، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن الأطفال المختطفين هم: شعيب أحمد مهاجر (13عاماً)، وسعد عبد الله جعدان (12 عاماً)، وزيدان ناجي الوجية (12عاماً)، ومحمد ناصر الهمداني (14عاماً)، وحافظ محمد حسن المجاهد (14عاماً).

وفي مديرية ميفعة عنس، بالمحافظة ذاتها، أقدمت الميليشيا الحوثية على اختطاف خمسة أطفال آخرين من قرية «حصن قديد».

وأوضحت المصادر أن الميليشيا نقلت الأطفال الخمسة إلى ملعب ذمار الرياضي قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.