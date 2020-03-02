العراق ينفي تقارير باستهداف قاعدة للتحالف

المصدر: (بغداد- وكالات )

نفى الجيش العراقي، مساء أمس، وقوع قصف صاروخي على مقر لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن صاروخين استهدافا، محيط قاعدة الصديق في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين. وغالبا ما تستهدف القواعد العسكرية في محافظات العراق بصواريخ من جهات مجهولة.

ويشهد العراق حالة من التوتر عقب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد وقيادات أخرى في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، في شهر يناير الماضي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق. وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات.