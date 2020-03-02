انتخابات الاحتلال تغلق الضفة وغزة

المصدر: (القدس - معا)

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست الاثنين المقبل. وقالت سلطات الاحتلال إنه «سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وكذلك سيتم إغلاق معابر قطاع غزة اعتباراً من اليوم الاثنين، وذلك بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية».

وأضافت أن «الإغلاق سيبدأ في منتصف الليل (خلال الليلة ما بين يومي الأحد والاثنين) وسينتهي في منتصف الليل (خلال الليلة ما بين يومي الاثنين والثلاثاء)». وأشارت إلى أنه «سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق الثلاثاء وفقاً لساعات الفتح الاعتيادية». ولفتت إلى أنه سيتم خلال الإغلاق السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط.