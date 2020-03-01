انطلاق الدورة الثانية من منتدى الرياض الإنساني

المصدر: وكالات

افتتح فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، اليوم "الأحد"، منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثانية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وينظم المنتدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض، وجرى الافتتاح بحضور مسؤولين وديبلوماسيين وقيادات منظمات محلية وعربية ودولية، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس".

وقال أمير الرياض، خلال كلمة افتتاحية، إن المنتدى يجتمع لمهمة إنسانية نبيلة في ظل الأزمات السياسية والكوارث الطبيعية التي تشمل العديد من مناطق العالم واتساع نطاقها، حيث لم تعد هي التحدي الوحيد أمام المعنيين بالعمل الإغاثي والإنساني، وفي مقدمتهم منظمات الأمم المتحدة.

وأضاف أن السعودية دأبت على رسم الخطط ووضع الأسس لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض ممن يتعرضون للاضطهاد والتهجير من أراضيهم وتجتاح بلدانهم الحروب والكوارث.

وأكد الأمير فيصل إسهام المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئات من أجل مستقبل يضمن لها حياة كريمة، مضيفا أن إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو 2015 تأكيد على نهج المملكة.