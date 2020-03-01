البحرين تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 47 شخصاً، بعد أن أعلنت وزارة الصحة، اليوم "الاحد"، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، لبحرينيين وسعودي، وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.



وأكدت وزارة الصحة بأنه تم فحص 1977 شخصاً قادماً من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصاً وخلوهم من فيروس كورونا "كوفيد"19، فيما يخضع 47 مصاباً للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة. وتم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأفادت الوزارة أنها تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين الذين عادوا من إيران خلال شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها كما أن الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة استمرت اليوم بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) بحسب المعايير الدولية والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.