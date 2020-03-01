بسبب كورونا.. تأجيل القمة العربية القادمة في الجزائر

أعلنت جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت 29 فبراير 2020، تأجيل القمة العربية المقبلة، والتي كانت مقررة في شهر مارس الجاري بالجزائر، بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم والعالم العربي.

وصرّح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على إثر لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون أنّه تمّ اختيار شهر جوان كموعد جديد لانعقاد القمة العربية.

ومن جهته قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّه سيتمّ تحديد تاريخ انعقاد القمة بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية مشدّدا على العمل على جلّ التحضيرات لانجاحها على جميع المستويات.