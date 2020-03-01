"طنطاوي" منزعج من شائعة موته ولهذا السبب لم يحضر جنازة "مبارك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في مصر، أن المشير طنطاوي تأثر بشدة من شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلا: "فوجئنا بانتشار هذا الخبر والخبر أزعجنا وأزعج المشير، وهو بخير وفي البيت ولم يكن من الأساس في المستشفى"، بحسب ما ذكرت "الأهرام".

وأوضح اللواء سمير فرج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى" مع الإعلامي محمد علي خير، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس السبت، أن انتشار مثل هذه الشائعات مزعج جدا، خاصة لو تعلق بوزير دفاع كان يدير مصر وأخرجها من أزمتها في هذا التوقيت، مضيفا "الشائعة بيخة ومش أي حد يسمع شائعة تتردد ينشرها وهو تأثر وكان زعلان فعلا".

وكشف اللواء سمير فرج، عن سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة الرئيس الراحل مبارك، وهو في أزمة صحية تتعلق بخشونة في الركبة ولكنه هاتف حرم الرئيس وأبناءه واستأذنهم بعدم الحضور في الجنازة العسكرية بسبب تعب قدمه من خشونة الركبة، مؤكدا أن هذا القرار صحيح لأنه لا يليق أن يظهر رجل بهيبة المشير طنطاوي في الجنازة، وهو لا يستطيع أن يسير على قدمه.