الجيش الليبي يحبط هجوماً تركياً بالطائرات المسيرة

المصدر: طرابلس، تونس- الحبيب الأسود

سواء في سوريا أو ليبيا، فإن خسائر القوات التركية والميليشيات موالية لها، يتواصل، إذ أعلن الجيش الليبي الليلة الماضية، أن دفاعاته الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة تركية، خرجت دفعة واحدة من الشق العسكري لمطار معيتيقة، للإغارة على تمركزات قواته، جنوب العاصمة طرابلس.



وهذا أكبر هجوم جوّي يحبطه الجيش الليبي منذ بداية عملية تحرير العاصمة طرابلس، شهر أبريل الماضي، باستخدام الطائرات المسيرة.



وقال اللواء المبروك الغزوي، إن جماعات تابعة لحكومة الوفاق، حاولت الهجوم على قوات الجيش الليبي، وضرب المزيد من الأهداف المدنية، عن طريق شن هجوم جوي، باستخدام الطائرات المسيرة.



وأضاف: «ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الليبي».



من جهته، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، عن مقتل نحو 15 عسكرياً تركياً، في قصف استهدف مواقع داخل مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.



وقال المحجوب إن «الجيش دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار المدني»، مشيراً إلى أن تركيا تقوم بإنشائهما، وأضاف أن «الجيش الوطني تمكن من إسكات النيران في مشروع الموز».



من جهة أخرى، أعلن الجيش إحباط مخطط لداعش، لاستهداف مناطق في سبها بجنوبي البلاد.



حالة توتر



سياسياً، دخلت العلاقة بين مجلس النواب الليبي، والبعثة الأممية، حالة من التوتر الشديد، بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين حول حوار جنيف السياسي، أحد مخرجات مؤتمر برلين.



وعبّرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، عن استغرابها من إصرار البعثة الأممية على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مباحثات جنيف.



ووصفت اللجنة ذلك في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، بـ «الانتهاك القانوني والدستوري الجسيم، وتجاوز للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس».



واعتبرت أن ذلك يعد تشجيعاً للنواب المقاطعين، الذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات، واجتماعهم بشكل غير قانوني بمدينة طرابلس، ضرراً كبيراً بالعمل البرلماني، والمسار الديمقراطي بصفة عامة. وأكدت اللجنة أن المجلس يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار الذي تمثله، ويعتبر ذلك شأناً ليبياً داخلياً.



وأكدت اللجنة التزام المجلس بنتائج مؤتمر برلين، والحرص استناداً على شرعيته على المشاركة في حوار جنيف، مشيرة إلى الجهود التي بذلها المجلس لتشكيل لجنة الحوار من الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة، من أجل تمثيل حقيقي وفعال لجميع مناطق ليبيا، ثم اعتمادها بشكل رسمي.