"الصحة العالمية" تشيد بإجراءات الدول الخليجية لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور الكويت اليوم، لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا، بالإجراءات الخليجية والكويتية المتخذة لمواجهة الفيروس، وحذر مدير الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د.أحمد المنظري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الصحة الكويتية من تفشي كورونا وأوصى باتخاذ إجراءات إضافية.

وقال وفد منظمة الصحة العالمية إن احتواء فيروس كورونا يحتاج إلى عمل جماعي وجهود أكبر. ودعا بلدان العالم لدعم بعضها البعض لاحتواء الفيروس، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تسعى لضمان حماية العاملين في المجال الصحي.

وثمن وفد الصحة العالمية الإجراءات الخليجية في المطارات رغم كثرة المسافرين.

أما فيما يخص الإصابات المعلن عنها في مصر، فنوه إلى أن المعلومات التي لديه تشير إلى وجود حالة واحدة فقط.