السعودية تطالب مواطنيها والمقيمين بتأجيل السفر إلى لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم (السبت)، إنه انطلاقا من حرص سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد COVID-19 المنتشر في دول عديدة، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية للجمهورية اللبنانية.

وأضاف البيان: تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين الموجودين في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفايروس، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة لطلب المساعدة عند الحاجة، داعية الله أن يحمي الجميع من كل مكروه.