هكذا يتم تعقيم الطائرة الكويتية للوقاية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مقطع فيديو يوضح عمليات الغسيل والتعقيم المستمرة للطيران الكويتي للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الإدراة العامة للطيران المدني في الكويت إن عمليات الغسيل والتعقيم مستمرة لمرافق ومباني مطار الكويت الدولي للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية اليوم السبت إن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا.

وأضافت أن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.