تثمين الإجراءات السعودية

المصدر: (القاهرة-وام)

نوه الأزهر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للأزهر قوله «إن هذه الإجراءات جائزة ومشروعة ومأجورة، بل هي واجبة شرعًا لحفظ النفس، وهو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات»، مشددًا على أن الإسلام حض على دفع الضرر وأمر باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

من جهته، ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، الإجراء الاحترازي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.