تعيين رئيس أركان جديد للجيش اليمني

المصدر: (عدن - وكالات)

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، قراراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان. وقضى قرار هادي رقم (10) لسنة 2020، بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز، قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعد الفريق صغير بن عزيز رابع رئيس لهيئة أركان الجيش اليمني، منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وكان الرئيس اليمني عيّن في مطلع نوفمبر 2018، اللواء عبدالله النخعي رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للواء طاهر العقيلي الذي عُين مستشاراً للرئيس هادي للشؤون العسكرية، عقب أشهر من إصابته بانفجار لغم زرعه الحوثيون في محافظة الجوف شمال اليمن. وسبق العقيلي في رئاسة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع.