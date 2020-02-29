التوتر ينشط «الخط الساخن» الأمريكي الروسي

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

ناقش جنرالان روسي وأمريكي كبيران الوضع في سوريا خلال محادثات هاتفية فيما يتصاعد التوتر إثر مقتل جنود أتراك في قصف لقوات الجيش السوري المدعوم من موسكو. وتحدث فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية إلى نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي و«تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك» وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية. ولم ترد تفاصيل أخرى عن مضمون المحادثة.

ويجري مسؤولون عسكريون روس وأمريكيون بانتظام محادثات لمناقشة الوضع في سوريا. وفي أعقاب تدخل روسيا في سوريا عام 2015 بضربات جوية دعماً للحكومة السورية، أقام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وموسكو خطاً ساخناً «لفض النزاعات» بهدف منع الجانبين من قصف القوات البرية للجانب الآخر في نفس المجال الجوي.