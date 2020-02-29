إطلاق عملية عسكرية في الأنبار

المصدر: (الرمادي - د.ب.أ )

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح انطلاق عملية عسكرية للقضاء على عناصر داعش غربي محافظة الأنبار. وقال مصلح إن «أربعة ألوية من الحشد بالتعاون مع عدد من الصنوف ستشارك في العملية التي حملت اسم عملية قادة النصر».

وأوضح أن «المجموعات الإرهابية تحاول أن تعيد نشاطاتها في محافظة الأنبار ولكننا سنمنع ذلك وسيتم القضاء على عدد من الأهداف الإرهابية ضمن عمليات قادة النصر والتي حددت عقب استطلاع المنطقة مدة يومين».

وكان الجيش العراقي قد قام بعمليات أخيراً لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية السورية الأردنية من تنظيم داعش.