البحرين تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 38 شخصاً

‬أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا (كوفيد 19) إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من المملكة العربية السعودية الشقيقة كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، وتم نقلهما إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهما بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الاجمالي 38 مصابًا جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) بحسب المعايير الدولية والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

‬

وجددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لاعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع.

‪ ‬

ونوهت الوزارة بحسب وكالة الأنباء البحرينية(بنا) إلى حرصها الدائم على إطلاع الجميع بكافة المستجدات والإرشادات حول فيروس كورونا (كوفيد 19) والإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي يتأكد إصابتها بالفيروس بشكل دوري، مشيدة بالوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين وحرصهم على استقاء المعلومات حول الحالات المصابة أو أي قرارات ومعلومات من مصادرها الرسمية، والتزامهم بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة لضمان سلامة الجميع.