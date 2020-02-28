الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 حالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالتين جديديتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.

وقالت الدكتورة بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة إن الحالتين اللتين سجلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الدكتورة بثينة قولها إن الوزارة تعاملت أمس مع 118 راكبا تم إجلاؤهم من ايطاليا وأخذ مسحات منهم ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم بالاضافة الى التعامل مع 22 راكبا جاءوا من إيران وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.

وأكدت المضف أن جميع الحالات المؤكدة هي بحالة صحية جيدة مشيرة إلى أن فريقا من منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الكويت غدا لتقييم الوضع الحالي ومتابعة الاجراءات المطبقة .