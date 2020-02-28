أول صورة للصيني المصاب بكورونا في مصر بعد شفائه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية أمس عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) داخل مصر لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها اليوم بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا وخالي من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واحتفل الطاقم الطبي المشرف على الحالة بتعافي المريض الصيني، وشفائه تماما من الفيروس، قبل مغادرته المستشفى.