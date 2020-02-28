رحلات أسبوعية من دمشق لحلب

المصدر: دمشق - سانا

أعلنت وزارة النقل السورية، أمس، عن تسيير رحلات جوية أسبوعية «دمشق-حلب-دمشق» ابتداء من يوم الجمعة 6 مارس المقبل على متن الخطوط الجوية السورية.

وفي تصريح لـوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بين مدير الشؤون التجارية والتسويق في الخطوط الجوية السورية لؤي الحسن أنه وبعد افتتاح مطار حلب الدولي وبعد أن أصبحت حركة الهبوط والإقلاع آمنة سيتم مبدئياً تسيير رحلة جوية أسبوعية إلى حلب مع إمكانية زيادة عدد الرحلات حسب طبيعة حركة المسافرين مؤكداً أنه وبناء على حركة المسافرين في 6 مارس سيتم اتخاذ القرار بزيادة عدد الرحلات.

أول رحلة

وكان مطار حلب الدولي استقبل صباح الـ19 من الشهر الجاري أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد فتح المطار أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات حرصاً على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب.

واستأنفت دمشق العمل في مطار حلب الدولي بعد أيام فقط على سيطرة الجيش السوري على محيط مدينة حلب وإبعاد الفصائل المعارضة عنها وضمان أمنها. وأقلَت طائرة «ايرباص 320» التابعة للخطوط السورية في الرحلة الأولى إلى حلب، التي هي بمثابة إعلان عن استئناف العمل في المطار الدولي، مسؤولين بينهم وزيرا النقل علي حمود والسياحة محمد مرتيني، فضلاً عن فريق من الصحافيين بدعوة من وزارة الإعلام. واستغرقت الرحلة إلى حلب نحو 40 دقيقة.

تأمين حلب

وبث التلفزيون الرسمي صوراً مباشرة لإقلاع ما قال إنها «أول طائرة من دمشق إلى مطار حلب الدولي بعد تأمين مدينة حلب بالكامل من الإرهاب».