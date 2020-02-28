العملة التركية في أضعف مستوياتها

المصدر: أنقرة - رويترز

بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها خلال التعاملات في أكثر من تسعة أشهر، أمس، بسبب مخاوف المستثمرين حيال القلق الناجم عن الانخراط العسكري التركي في سوريا المجاورة.

وزادت المخاوف المرتبطة بسوريا في ظل استمرار المواجهات في محافظة إدلب بين قوات الجيش السوري ومقاتلين من المعارضة تدعمهم تركيا. وسجلت الليرة، التي تراجعت لثمانية أيام متتالية، 6.1690 للدولار مقارنة مع سعر إغلاق أول من أمس البالغ 6.1560.

وفي وقت سابق، هبطت العملة نحو 0.25 في المئة إلى 6.1720، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ العاشر من مايو الماضي. وفقدت العملة التركية أكثر من 3.5 في المئة من قيمتها هذا العام، بعد خسارة 36 في المئة في العامين الماضيين أوقدت شرارتها أزمة عملة في 2018.