الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة

المصدر: رام الله - وام

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بزعم مقاومة الاحتلال والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد مستوطنيه. من جهتها، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، فتح معابر قطاع غزة بشكل اعتيادي، وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً، بعد يومين من الإغلاق نتيجة جولة التصعيد الأخيرة.

وقالت حكومة الاحتلال، إنه تقرر فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، وإعادة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بدءاً من صباح الخميس بعد إعادة تقييم للأوضاع الأمنية. وكانت قوات الاحتلال، أغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي أمام الحركة التجارية، والبحر بشكل كامل أمام الصيادين خلال عدوانها الأخير على القطاع.