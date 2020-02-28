إدانات لقرار الاحتلال توسيع الاستيطان

المصدر: برلين - وكالات

أدانت مصر، قرار الحكومة الإسرائيلية، السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن هذا الأمر ينافي القانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتين.

كما أعربت الحكومة الألمانية، عن بالغ قلقها إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع وتيرة الاستيطان في مناطق «E1». وطالبت برلين الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الخطوات أحادية الجانب. إلى ذلك، أدان الأزهر، قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبراً هذا القرار تعدياً صارخاً على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين.