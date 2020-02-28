إجراءات سعودية عاجلة للوقاية من «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

قررت المملكة العربية السعودية اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، من بينها تعليق الدخول إلى المملكة بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة من بعض الدول التي ينتشر فيها المرض بصورة مؤقتة، في وقت تشهد الدول العربية حراكاً عاجلاً لتطويق أي انتشار للفيروس.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان لها - أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، مشددة على حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وأوضحت أنه استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1 - تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

2 - تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددتها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3 - تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

إجراءات عربية

عربياً، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 43 حالة مؤكدة بعد تسجيل 17 إصابة جديدة، لافتة إلى أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء. كما قررت وزارة الداخلية في الكويت تعليق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية للتنقل من وإلى الكويت.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة. وأوضحت أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حالة إصابة ثالثة مؤكدة لشخص إيراني جاء إلى لبنان على متن طائرة قادمة من إيران.

وفي العراق تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في العاصمة بغداد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 حالات.