القضاء الجزائري يبرئ نجل تبون في قضية فساد

المصدر: الجزائر - وكالات

برّأت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة نجل الرئيس عبدالمجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات.

وأفادت الإذاعة الجزائرية، أمس، بأن الأحكام صدرت بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتسبت أهمية بارزة، بالنظر إلى وجود نجل الرئيس خالد تبون بين المتهمين، وهو الموقوف منذ يونيو الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التهمة الرئيسة تتعلق بمنح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قِبل مسؤولين وموظفين، تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.

وتعد محاكمة خالد تبون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد التي يحاكم فيها نجل رئيس البلاد وهو في الحكم بقضية فساد. وكان الرئيس الجزائري كشف في حملته الانتخابية أن القضية حيكت ضده، وتعهد بعدم تدخله في سير القضاء، وأعرب عن ثقته بنزاهة العدالة الجزائرية.