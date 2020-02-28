قتيلان بانفجار في بغداد

المصدر: بغداد - البيان

قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد، مساء أمس.

وذكر مصدر أمني في تصريح صحافي، عن «انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سوق شعبي ضمن قضاء المحمودية جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة».

وأشار إلى أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً حول الحادث تحسباً لوقوع طارئ آخر».

من جهة أخرى، تعهد جهاز مكافحة الإرهاب، باستمرارية تعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً مقتل المفتي الشرعي للعصابات الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للجهاز، أن قوات العمليات الخاصة الثانية، أحد تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت عملية نوعية، بإنزال جوي على أوكار الإرهابيين، واشتبكوا معهم في معركة استمرت عدة ساعات.

وأضاف أن العملية أسفرت عن قتل 39 إرهابياً من عصابات داعش، بينهم ما يسمى المفتي الشرعي للتنظيم في المنطقة.