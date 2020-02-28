حمدوك يطالب ألمانيا بالمساعدة في رفع السودان من قوائم الإرهاب

المصدر: الخرطوم - وكالات

تعهّد الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، أمس، بدعم بلاده لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان. وقال شتاينماير، بعد مباحثات مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في العاصمة السودانية الخرطوم: «إننا ندعم عملية التغييرات السياسية، إننا على وعي بصعوباتها، وإننا نأمل في نجاح كبير لهذه التغييرات». وفي الوقت ذاته، ناشد الرئيس الألماني، المجتمع الدولي، مساعدة السودان، وقال: «يجب أن يعترف العالم بأنه يتعين عليه الوقوف إلى جانب السودان».

إشارة قوية

بدوره، وصف البرهان، زيارة شتاينماير، بأنها إشارة قوية، مضيفاً: «إننا نسعى أن نكون شركاء مع ألمانيا، ومع الاتحاد الأوروبي»، وطلب الدعم كي يتم حذف بلاده من قائمة الولايات المتحدة للدول التي تدعم الإرهاب. كما التقى شتاينماير بعد ذلك، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.