تونس.. حكومة الفخفاخ تؤدي اليمين

المصدر: تونس - وكالات

أدى أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ، أمس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج، غداة نيل الثقة من البرلمان. ونطق أعضاء الحكومة بالقسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن احترم دستورها وتشريعاتها وأن أرعى مصالحها وأن التزم بالولاء لها».

وشدّد الرئيس التونسي أثناء أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، على محاربة الفقر والفساد المستشري في أغلب المؤسسات والقطاعات. وقال سعيد في موكب أداء اليمين: «ليس هناك من شك على الإطلاق بأن أهم تحدي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس وانسداد الآفاق أمام الجزء الأكبر، هي المعركة التي يجب أن نخوضها معاً بعزم لا يلين وإرادة واضحة وصادقة، كما ليس هناك من شك من أن أهم قضية يجب معالجتها هي قضية الفساد، ووضع حد لهذه الظاهرة التي استشرت في كل مكان. ستكون المعركة طويلة ومضنية وشاقة».